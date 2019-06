L'Etna s'est réveillé, rejetant des morceaux de lave en fusion dans le ciel, même si le temps nuageux samedi gâchait le spectacle de l'éruption du plus haut volcan actif d'Europe, situé en Sicile au sud de l'Italie.

L'Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV) a souligné que le volcan était dans un processus de "projection active" de lave en fusion et de cendres. L'éruption a commencé jeudi, et si elle a légèrement baissé en intensité, elle continue de poser un problème de sécurité pour ceux qui gravissent les flancs du volcan, qui culmine à 3.295 mètres. La dernière éruption de l'Etna était survenue en décembre. Cette nouvelle éruption semble ne pas constituer une menace pour les zones habitées à proximité, ni pour l'aéroport de la ville de Catane.

© BELGA



© BELGA