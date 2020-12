L'ex-femme de Jeff Bezos offre 4 milliards de dollars dans le caritatif et critique les milliardaires: "La pandémie leur a permis d'accroître considérablement leur fortune"

Monde

Belga

La milliardaire américaine MacKenzie Scott, ex-femme de l'homme le plus riche de la planète et patron d'Amazon Jeff Bezos, a révélé mardi avoir fait don de plus de 4 milliards de dollars à 384 organisations au cours des quatre derniers mois.