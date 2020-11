Le président voulait mettre les USA à l’avant-plan. Il les a isolés sur la scène internationale.

En Belgique, l’homme est perçu comme un dirigeant autoritaire, hautain, égoïste et sans sens du compromis. Aux USA, le personnage est plus clivant. "Alors que l’on a, en Europe, une vision très pro-démocrate de ce que devraient être les États-Unis, c’est plus divisé sur place", confirme Tanguy Struye, professeur de relations internationales à l’UCLouvain et spécialiste de la chose américaine.

En 4 ans de présidence, Donald Trump a exacerbé les tensions. Il voulait rendre America Great Again mais présente un bilan en demi-teinte, qu’il tente de redorer à coups de fake news.

