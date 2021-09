Envoyé en Afghanistan pour couvrir la prise de pouvoir des talibans dans le pays, Wilson Fache, correspondant de l'émissiona vécu des moments compliqués. Tout d'abord, alors qu'il était dans la rue pour filmer un rassemblement où des Afghans manifestaient contre les talibans et interviewait une jeune femme qui se bat pour ses droits, le jeune reporter a été pris à partie par un taliban. "Éloigne-toi d'elle, éloigne-toi d'elle", lui a lancé le responsable taliban, qui a aussi directement intimé à la jeune Afghane de ne pas "s'approcher du journaliste": "Il n'est pas de ta famille". Wilson Fache a ensuite été emmené plus loin par d'autres talibans et a fini par rentrer à son hôtel.

Mais là-bas, ce qu'il découvre ensuite le choque. "Il y a plein d'impacts de balles dans la chambre", a-t-il raconté dans une vidéo diffusée dans Quotidien, où il montre les fenêtres de son logement perforées par les tirs. Le reporter a d'abord cru qu'il s'agissait de balles perdues que les talibans ont tirées pour disperser la foule de la manifestation. Mais d'autres journalistes français logés dans le même bâtiment lui ont raconté avoir vu des talibans tirer vers l'hôtel, visant un reporter installé à l'étage supérieur et qui filmait la rue en contrebas. "Donc les talibans ont visé expressément des journalistes ici à Kaboul", en a conclu Wilson Fache.