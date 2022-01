Voilà des images qui font froid dans le dos. La scène se déroule dimanche après-midi à Los Angeles, dans le quartier de Pacoima, près d'un aéroport. Un petit avion de tourisme vient de se crasher sur les rails de chemin de fer, quand un train se fait entendre au loin. Seul occupant à bord et blessé, le pilote est incapable de sortir de son appareil et des policiers, dont les bureaux se trouvent à quelques rues, arrivent sur place et tentent alors le tout pour le tout afin de le mettre à l'abri.

Les officiers réussissent finalement à traîner l'homme, tête ensanglantée, hors du cockpit de l'avion, l'emmenant comme ils peuvent quelques mètres plus loin. Trois secondes plus tard à peine, le train passe à côté d'eux, faisant voler en éclats l'avion. Sur les images filmées par les bodycams de la police et par des passants, on voit les débris s'envoler dans tous les sens, manquant de heurter les personnes présentes sur place.

"Les agents de la division Foothill ont fait preuve d'héroïsme et de rapidité en sauvant la vie d'un pilote qui avait effectué un atterrissage d'urgence sur les voies ferrées, juste avant qu'un train en sens inverse n'entre en collision avec l'avion", a commenté sur Facebook la division Foothill du département de police de Los Angeles, partageant une vidéo du sauvetage in extremis.

Le pilote a été emmené à l'hôpital dans un état stable, et ne souffre que de coupures et de contusions, rapporte CBS Los Angeles