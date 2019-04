Les réactions se multipliaient mardi à l'étranger après l'incendie qui a provoqué des dégâts considérables dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, soulevant une onde de choc dans le monde entier.

- Angela Merkel: "Bien entendu, nous sommes prêts à participer à la reconstruction, notamment en partageant notre expertise et notre expérience". "Profondément touchée", la chancelière allemande a parlé au téléphone mardi avec Emmanuel Macron. "Notre-Dame n'est pas seulement le symbole du christianisme en France, c'est aussi notre héritage européen commun que nous partageons".

- Donald Trump a adressé mardi ses "condoléances" à M. Macron. "Les Etats-Unis se tiennent aux côtés des citoyens français, de la ville de Paris et des millions de visiteurs du monde entier qui ont cherché du réconfort dans cet édifice emblématique". "Notre-Dame continuera d'être un symbole de la France, y compris de sa liberté de religion et de sa démocratie (...) Vive la France!" (porte-parole de la Maison Blanche).

- Narendra Modi, Premier ministre indien, exprime "son choc et sa tristesse", ainsi que "la solidarité de l'Inde avec le président (Macron) et le peuple de France pour cette perte nationale" (lettre au président français)

- Xi Jinping, le président chinois: "La cathédrale Notre-Dame de Paris est un symbole important de la civilisation française et un trésor exceptionnel de l'humanité". Il s'est dit persuadé que l'édifice "retrouvera sa splendeur" (cité par l'agence Chine nouvelle).

- Le pape François: "Je forme le voeu que la cathédrale Notre-Dame puisse redevenir, grâce aux travaux de reconstruction et à la mobilisation de tous, ce bel écrin au coeur de la cité, signe de la foi de ceux qui l'ont édifié, église-mère de votre diocèse, patrimoine architectural et spirituel de Paris, de la France et de l'humanité" (télégramme adressé à l'archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit)

- Kirill, le Patriarche orthodoxe russe, se dit "profondément attristé par la nouvelle de cet incendie dévastateur" qui frappe un "chef-d'oeuvre de l'architecture chrétienne".

- Banque centrale européenne: "Nous nous félicitons de l'initiative qui a été prise de reconstruire ce magnifique édifice. La BCE participera aux efforts de restauration" (Twitter)

- Le roi Abdullah II de Jordanie exprime "son regret devant cette perte pour la cathédrale Notre-Dame, symbole religieux et historique international et héritage prestigieux de l'humanité" (message à Emmanuel Macron)

- Recep Tayyip Erdogan, le président turc: "L'incendie effrayant qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame, l'un des symboles de Paris et patrimoine commun de l'humanité, nous a également profondément bouleversés" (en français sur son compte Twitter)

- La Reine Elizabeth II, cheffe de l'Eglise d'Angleterre: "Le prince Philip et moi-même avons été profondément attristés de voir les images de l'incendie qui a ravagé la cathédrale de Notre-Dame. Mes pensées et mes prières accompagnent les fidèles de la cathédrale et de toute la France en cette période difficile" (lettre au président français)

- Vladimir Poutine, le président russe: "Notre-Dame est un symbole historique de la France, un trésor inestimable de la culture européenne et mondiale et l'un des lieux de culte chrétien les plus importants. La tragédie qui s'est déroulée cette nuit à Paris est une douleur dans le coeur des Russes" (message à Emmanuel Macron)

- Shinzo Abe, Premier ministre japonais: "Je suis profondément choqué de voir la cathédrale Notre-Dame, l'icône de Paris révérée par le monde entier, ravagée par les flammes. Au nom du gouvernement et du peuple japonais, je présente mes condoléances sincères au peuple français" (message au président Macron)

- Pedro Sanchez, Premier ministre espagnol : "L'incendie de Notre Dame est une catastrophe pour la France et pour l'Europe (...) La France peut compter sur nous pour récuperer la grandeur de son patrimoine" (sur Twitter en français)

- Le roi Mohammed VI du Maroc exprime "ses pensées émues au peuple français tout entier (...) Cette catastrophe touche non seulement un des monuments historiques les plus emblématiques de la ville de Paris, mais aussi un lieu de prières et de recueillement pour des millions de fidèles du monde entier" (message au président Macron)

- Andrzej Duda, président polonais: La Pologne "est prête à prendre part à l'acte européen de solidarité pour la reconstruction du temple détruit qui est un diamant de notre identité" (courrier adressé à Emmanuel Macron)

- Alassane Ouattara, président ivoirien: "J'exprime notre solidarité avec la France et toute la communauté chrétienne suite au terrible incendie qui a ravagé la Cathédrale Notre-Dame de Paris" (Twitter)

- Macky Sall, président sénégalais: Notre-Dame de Paris est "un des plus grands symboles de la France (...) Au nom du Sénégal, j'exprime toute notre solidarité à la France et à toute la communauté chrétienne à travers le monde" (Twitter)