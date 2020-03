Les autorités italiennes ont comptabilisé 35.506 cas de personnes qui ne respectaient pas les règles de confinement en vigueur en Italie depuis le 11 mars, a indiqué mardi le ministère de l'Intérieur.

Au total, plus de 800.000 personnes ont été contrôlées en six jours. Les opérations de surveillance des autorités se sont intensifiées en Italie alors que le bilan de la pandémie de coronavirus a dépassé la barre des 2.000 morts depuis le début de la crise sanitaire. Selon les dernières statistiques officielles, plus de 170.000 personnes ont été contrôlées lundi et 7.890 ne respectaient pas les mesures de confinement, une hausse de 13,5% par rapport à dimanche.

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau décret le 11 mars, le respect des règles de quarantaine est également vérifié dans les commerces. Le ministère de l'Intérieur précise que quelque 450.000 commerçants ont été contrôlés en un peu moins d'une semaine, avec plus de 1.300 infractions.

Les mesures imposent aux Italiens de rester à leur domicile sauf pour se rendre au travail, acheter de la nourriture ou pour des raisons de santé. Ils doivent par ailleurs justifier chacun de leur déplacement en se munissant d'une déclaration sur l'honneur, susceptible d'être vérifiée par la police.

Les contrevenants risquent jusqu'à 206 euros d'amende et trois mois d'emprisonnement.