C'était, à l'époque, le montant record de gains remporté en France à l'EuroMillions, et en Europe. Guy (prénom donné par la FDJ), le grand gagnant des 200 millions d'euros, a décidé de reverser l'essentiel de ses gains pour "sauver la planète".

En effet, il a utilisé une grande partie de sa cagnotte pour créer sa fondation dédiée à la protection de l'environnement. Il a créé une fondation qu'il a baptisée Anyama, du nom d'une ville de Côte d'Ivoire où il a grandi.



Cette fondation sera dédiée à la lutte contre le réchauffement climatique. Son champ d’action s'étend en France et dans les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer, où Guy souhaite travailler sur '"la protection et la revitalisation des forêts", "la préservation et la régénération de la biodiversité" et "le soutien aux aidants familiaux".



L'homme souhaite rester anonyme mais il a indiqué à nos confrères du Parisien avoir "transmis la majeure partie de mon gain" et promis de "donner progressivement la quasi-totalité" à sa fondation.