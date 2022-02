Après avoir été retenus six ans en prison, deux hommes ont été exécutés en Iran. Ils étaient accusés de "sodomie", un terme utilisé par les autorités iraniennes pour qualifier les relations homosexuelles.

C'est l'agence de presse des militants iraniens des droits de l'homme Hrana, qui a révélé l'information le 30 janvier dernier.

Les deux hommes ont été identifiés comme Mehrdad Karimpour, âgé de 32 ans, et Farid Mohammadi. Ils avaient été arrêtés et jugés il y a six ans, puis enfermés à la prison de Maragheh, au nord-ouest du pays, à plus de 600 km de Téhéran. Ils y ont été pendus.

Selon le média IranWire, basé à Londres, c'est la deuxième fois en sept mois que des exécutions sous le motif de "sodomie" ont lieu dans cette prison. En juillet, Farhad Najafi, 25 ans, et Ali Ahmadi, 23 ans, avaient aussi été pendus pour la même raison.

L'homosexualité demeure illégale en Iran et est passible de la peine de mort. Ce pays du Moyen-Orient est considéré comme l'un des endroits les plus dangereux au monde pour les personnes LGBT.

Selon HRANA, entre le 1er janvier 2020 et le 20 décembre 2021, au moins 299 personnes, dont quatre mineurs, ont été exécutés.