Le Premier ministre italien a annoncé mercredi soir la fermeture des commerces dans toute l'Italie, "à l'exception de ceux relevant des secteurs de l'alimentation et de la santé", tels que les pharmacies.

Giuseppe Conte s'exprimait en direct sur Facebook et à la télévision. "Nous fermons les commerces, les bars, les pubs, les restaurants", et ce même avant 18h00, a-t-il dit lors d'une allocution solennelle. "La livraison à domicile restera autorisée." "Il n'est pas nécessaire de se précipiter dans les magasins d'alimentation", a-t-il toutefois ajouté à ses compatriotes. Après ses annonces de mardi, des Italiens s'étaient pressés dans les commerces de nuit pour faire le plein réserves alimentaires.

Les usines resteront ouvertes, mais avec des mesures de sécurité supplémentaires. Les services d'assurance, bancaires et postaux se poursuivront également, tout comme les transports et les activités agricoles, a-t-il annoncé. Selon le Premier ministre, les effets de cette mesure seront visibles "d'ici 14 jours". Giuseppe Conte avait déjà annoncé mardi de strictes mesures de confinement de la population, avec une restriction de la liberté de circuler et une interdiction de rassemblement pour les 60 millions d'Italiens, en vigueur jusqu'au 3 avril.

"Gardons nos distances aujourd'hui pour mieux nous embrasser demain", a-t-il conclu.

Derrière la Chine, l'Italie est le deuxième pays au monde le plus touché par la pandémie. Le nombre total de cas de Covid-19 recensés en Italie depuis le début de l'épidémie atteignait mercredi 12.462, soit 2.076 de plus que mardi, selon des données communiquées à la presse par Angelo Borrelli, commissaire national chargé de la gestion de l'épidémie de coronavirus. Le pays déplore 196 décès supplémentaires, soit 827 au total.

"Certains pensent qu'au lieu de prolonger une agonie qui dure des mois", il vaut mieux "arrêter définitivement la contagion", avait ainsi déclaré mardi la président de la Vénétie (nord), Luca Zaia, plaidant pour des mesures radicales. Des responsables de la Lombardie, la région de Milan (nord), de loin la plus touchée (617 morts) et poumon économique du pays, demandaient depuis plusieurs jours au gouvernement de renforcer les restrictions. Pour essayer d'éviter un effondrement de la troisième économie européenne, asphyxiée par le nouveau coronavirus, Rome a annoncé mercredi le déblocage d'une enveloppe de 25 milliards d'euros. Il a également décidé un moratoire sur le remboursement des prêts immobiliers.

Le Covid-19 est désormais une pandémie, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Son directeur général Tedros Adhananom Ghebreyesus a annoncé mercredi à Genève ce nouveau statut plus d'un mois après la déclaration d'urgence de santé de portée internationale.