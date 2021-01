Malgré le début des campagnes de vaccination, il s'est inquiété de la vitesse de transmission constatée dans quelques pays notamment à cause de nouveaux variant plus contagieux.

"Nous entrons dans la deuxième année (de la pandémie) et cela pourrait même devenir encore plus dur, quand on voit les rythmes de transmission", a-t-il dit au cours d'une des séances régulières de questions-réponses que l'OMS organise pour le grand public.

Quant aux campagnes de vaccination, il a regretté qu'elles sont pour l'essentiel le fait des pays riches. "Je pense que nous en sommes à 28 millions de doses de vaccins administrées jusqu'à présent. Cinq vaccins ou plateformes différentes ont été utilisées", a précisé le docteur Ryan.

"Ce sont approximativement 46 pays qui sont en train de vacciner mais il n'y en a qu'un seul à faible revenu", s'est inquiété Michael Ryan, alors que 38 de ces 46 sont des pays riches.

"Il y a des populations qui veulent et ont besoin de vaccins et qui ne vont pas les recevoir à moins que, et jusqu'à ce que, nous partagions mieux", a-t-il affirmé, ajoutant "tout le monde doit faire plus".

L'OMS et l'Alliance pour les vaccins (Gavi) a mis sur pied le mécanisme Covax pour distribuer des vaccins anti-Covid aux pays défavorisés mais le système souffre d'une tendance au chacun pour soi des pays riches et d'un manque de financement.

L'objectif de l'OMS est de fournir des doses pour jusqu'à 20% de la population des pays participants au Covax avant la fin de l'année. L'agence de l'ONU espère envoyer les premiers vaccins fin janvier ou en février.

La pandémie, qui s'est déclarée en Chine à la fin 2019, a fait 1.964.557 morts selon un bilan établi mercredi par l'AFP à partir de sources officielles.