L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a alerté mercredi sur la progression "quasi-exponentielle" de la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus, alors que le nombre de décès a plus que doublé en une semaine.

"Je suis profondément préoccupé par l'escalade rapide et la propagation mondiale des infections. Le nombre de décès a plus que doublé au cours de la dernière semaine. Dans les prochains jours, nous atteindrons 1 million de cas confirmés et 50.000 décès", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse virtuelle depuis Genève.