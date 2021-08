Ida est arrivée et a tout balayé. L'ouragan de catégorie 4, désormais rétrogradé en catégorie 1, a touché la Louisiane, ce dimanche. Qualifié "d'extrêmement dangereux" par le NHC, il a entrainé des vents atteignant parfois 240 km/h.



Toits envolés, pelouses et arbres arrachés, Ida a causé d'impressionnants dégâts sur son passage. Lundi, plus d'un million d'Américains de Louisiane étaient privés d'électricité.



Le Centre américain des ouragans avait mis en garde contre le "risque mortel" créé par l’ouragan et avait exhorté les résidents des zones affectées à "prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leur vie et leurs biens". A 19 heures, dimanche, des vents de 195 km/h étaient enregistrés. La violence des rafales a notamment arraché des toits de bâtiments à Houma ou encore celui de l'hôpital Lady of the Sea à Galliano, au sud de l'Etat. Ces vents ont même arraché des pelouses, comme à Morgan City, à l'ouest de la Nouvelle-Orléans.

Sur Twitter, on peut lire que des vents ont aussi provoqué un bruit assourdissant, "terrifiant".

Au total, près d'un million de foyers étaient privés d'électricité dimanche soir à travers la Louisiane, selon le site spécialisé poweroutage.us. "Nous n'avons plus d'électricité maintenant dans toute la ville ! C'est le moment de rester dans vos endroits sûrs. Ce n'est pas le moment de sortir !!" a déclaré lundi la maire de La Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell.