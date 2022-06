Chaque année, 330 millions de poussins sont gazés ou broyés dans l'Union européenne. Face à ce constat, 21 ONG ont adressé une lettre ouverte aux ministres de l'Agriculture des 27 Etats membres, réunis au Conseil de l'UE. Celles-ci exigent une interdiction de la mise à mort des poussins et des canetons, actuellement autorisée par broyage ou gazage. Une pratique qui n'a pas la cote : les résultats de la consultation menée par la Commission européenne sont sans appel, avec 94% des presque 60.000 répondants en faveur d'une interdiction. Même tendance en Belgique : selon un sondage réalisé par Yougov, la grande majorité des Belges est pour son interdiction (67% des répondants).



Les statistiques donnent pourtant le vertige : "Pour chaque poule pondeuse élevée dans l’UE afin de produire des œufs, un poussin mâle, jugé inutile par la filière, aura été broyé ou gazé", déplore Gaia. Une pratique courante qui a lieu juste après la naissance des poussins. Ceux-ci sont triés : les femelles sont envoyées dans des élevages, tandis que les mâles sont tués, explique l'association de défense du bien-être animal. Pour les canetons, c'est l'inverse : les canes possèdent un foie plus innervé. Ce sont donc elles qui sont tuées, considérées inutiles par l'industrie du foie gras.

Vers une interdiction au sein de l'UE

Pour Gaia, ainsi que pour les ONG signataires de la lettre ouverte, l'élimination de ces individus très jeunes, à une si grande échelle, doit cesser. Certains pays se sont d'ores et déjà engagés pour limiter la pratique. C'est le cas de la Belgique, la pratique du broyage étant interdite depuis 2021 en Wallonie. Le gazage y est quant à lui toujours autorisé. L'Allemagne a été plus loin, le gazage et le broyage y étant tous les deux interdits depuis le 1er janvier 2022. Dès 2015, la France a mis l'accent sur le développement de technologies de détection du sexe des poussins avant l'éclosion. Les couvoirs ont jusqu'à la fin de l'année pour s'équiper de tels dispositifs.

La lettre ouverte a été envoyée à l'occasion de la révision de la législation européenne sur le bien-être animal. Un nouveau texte doit être proposé par la Commission en 2023. Celle-ci envisage une interdiction de l'élimination des poussins dans la totalité des pays membres. Stella Kyriakides, la commissaire en charge du dossier, admettait que l'élimination d'un grand nombre de poussins d'un jour posait un problème éthique.

Les 21 associations de défense des animaux demandent aux ministres de l'Agriculture et du Bien-être animal des Etats membres de l'UE de soutenir les réformes proposées par la Commission afin que celles-ci aient une chance d'être adoptées et surtout, que le gazage et le broyage des poussins et des canetons soit définitivement de l'histoire ancienne au sein de l'Union européenne.

"Cette pratique fondamentalement cruelle, motivée par des motifs purement économiques, constitue un des exemples les plus terribles de la logique inhumaine de l'élevage intensif", dénonce Ann de Greef, directrice de GAIA. "Combien de Belges se doutent, en achetant une boîte d’œufs, que l’industrie qui a produit ces œufs broie ou gaze les poussins mâles par millions chaque année car ils ne sont pas jugés rentables ? Les citoyens doivent se rendre compte de cette réalité. Il est impératif que la Belgique ainsi que l’UE interdisent ces pratiques sur leurs territoires respectifs".

Un mouvement en Belgique

Sur le site de la campagne, les associations invitent les citoyens européens à interpeller leurs ministres. En Belgique, ce sont les ministres wallons Céline Tellier et Bernard Clerfayt, ainsi que le flamand Ben Weyts.

Gaia souligne également l'élan de certains distributeurs. Depuis septembre 2021, Colruyt Group propose dans ses magasins Bio-Planet des œufs belges issus d'une production sans poussins d'un jour. Les magasins utilisent la technique du sexage in ovo : les œufs qui auraient produit des poussins mâles sont retirés du circuit avant leur naissance et sont transformés en nourriture pour animaux. C'est le premier distributeur belge à prendre cette initiative. Les magasins Spar ont également rejoint le mouvement.

Voici la liste des 21 ONG signataires : GAIA, Animal Equality, FREE, Animal Society, GreenREV, OBRAZ, CAAI, HIS, Nevidimi Zhivotni, Four Paws, Loomus, PFO, IOPA, Tierschutz Austria, VGT, Animals Friends Croatia, CIWF, Dierencoalitie, MSZEL, Eurogroup for Animals, L214. ​