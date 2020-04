L'Union européenne a décidé de maintenir ses 17 opérations militaires et civile à l'étranger, mais a réduit certaines activités à cause de la pandémie du Covid-19, a annoncé lundi le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

Les ministres de la Défense des 27 pays de l'UE ont tenu une visio-conférence de près de trois heures au cours de laquelle ils ont insisté sur la nécessité de "rester présents" dans les pays où ces missions sont déployées, a précisé le Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au cours d'un point de presse.

Ils se sont engagés à "éviter toute décision unilatérale" de retrait, a-t-il ajouté.

L'Union européenne a engagé six missions militaires. Deux sont navales - Irini pour contrôler l'embargo sur les armes vers la Libye et Atalanta contre la piraterie au large de la Somalie -, une troisième, Althea, est une mission de maintien de la paix en Bosnie-Herzégovine et les trois autres sont des missions de formation des forces armées au Mali, en République Centrafricaine et en Somalie.

"Le maintien de la présence et la poursuite des activités doivent permettre d'éviter un impact négatif sur la sécurité dans certains de ces pays qui sont vulnérables", a expliqué M. Borrell.

"Certaines activités de formation ont été limitées et des dispositions ont été prises pour protéger les personnels. Des mesures de quarantaine ont été prévues, mais pour l'instant elles n'ont pas été nécessaires", a-t-il assuré.

Le Haut représentant n'a pas donné de détails sur les pays engagés et les moyens mis à dispositions pour l'opération Irini, chargée depuis le 31 mars de contrôler en mer, dans les airs et avec des satellites l'embargo imposé par les Nations Unies sur les ventes d'armes à la Libye.

Les ministres de la Défense sont par ailleurs convenus de développer l'utilisation de leur moyens militaires nationaux pour mener des opérations bilatérales ou multilatérales en soutien aux Etats qui ont besoin d'une telle assistance.

La Republique tchèque a ainsi acheminé avec un avion militaire du matériel médical en Italie et en Espagne. Des évacuations sanitaires de malades ont été réalisées depuis la France vers l'Allemagne et la Suisse, a cité M. Borrell.

L'Otan a évoqué ces mêmes opérations comme des exemples de la coopération entre les alliés.

L'Otan, à l'exception de ses avions radars E-3A Awacs, n'a aucun moyen militaire. L'UE, dont 21 Etats sont membres de l'Otan, est dans la même situation.

Les moyens utilisés sont des moyens militaires nationaux.

"Tout se fait en pleine collaboration avec l'Otan. Il n'est pas question de double emploi et une procédure de coordination est mise en place", a expliqué M. Borrell.