Les financements proviennent de la "Facilité européenne pour la paix", un fonds doté de 5 milliards d'euros créé et abondé par les États membres hors du budget communautaire.

L'utilisation des financements est décidée à l'unanimité, mais les gouvernements ont la possibilité de recourir à une "abstention constructive" pour ne pas bloquer la décision. Cette faculté offerte aux pays qui ne peuvent accepter de livrer des armes à un pays en guerre a permis de débloquer fin février une première enveloppe de 500 millions d'euros.

L'argent de la "Facilité européenne pour la paix" est utilisé pour rembourser les fournitures d'armements prélevées par les États membres sur leurs stocks.

"Les matériels doivent figurer sur la liste des armements demandés par l'Ukraine et les remboursements sont rétroactifs au 1er janvier 2022", a expliqué un responsable européen chargé de la gestion de cette facilité financière.

Le gouvernement ukrainien a formulé des demandes très précises de matériel que les combattants sont capables d'utiliser, notamment des systèmes de défense antiaérienne et des armes antichars utilisées avec succès pour freiner la progression des troupes russes et les priver de la suprématie aérienne, a-t-il expliqué.

Les armements sont acheminés de manière coordonnée en Pologne, qui a accepté d'être la plaque tournante de l'aide militaire au gouvernement ukrainien et elles sont ensuite acheminées en Ukraine. "Nous allons être beaucoup plus discrets sur ce que nous faisons", a souligné un responsable européen .

Le président russe Vladimir Poutine a averti que les pays qui soutiendraient l'Ukraine subiraient des attaques et son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a jugé "dangereuses" ces livraisons d'armes des Occidentaux. "Ceux qui gorgent d'armes l'Ukraine doivent bien sûr comprendre qu'ils porteront la responsabilité de leurs actes", a déclaré M. Lavrov jeudi.

La guerre en Ukraine a en tout cas gommé les réticences de nombreux États européens à augmenter significativement leurs dépenses en matière de Défense (l'Allemagne et le Danemark ont fait des annonces récentes), et a donné un fameux coup de pouce à la volonté de certains de voir se dégager une réelle Défense européenne.

Le Luxembourgeois Xavier Bettel et le Néerlandais Mark Rutte ont en revanche souligné en marge du sommet informel qu'il s'agit aussi de "mieux" dépenser, en se coordonnant davantage entre pays européens. "Il faut surtout que l'on s'assure de faire un usage optimal de chaque euro que l'on dépense en défense", avait indiqué Mark Rutte à son arrivée. Vendredi, le Premier ministre luxembourgeois Bettel a quant à lui rappelé que "dans l'UE on dépense davantage en Défense que la Russie, mais on achète tellement de choses différentes que l'on gaspille".

La France pousse pour un fonds européen qui soutienne des investissements dans des projets de défense, chose que la Belgique verrait d'un bon œil, selon Alexander De Croo.

Jeudi, le président français Emmanuel Macron avait évoqué la probable nécessité d'organiser un sommet consacré à la Défense en mai. "Il faudra à coup sûr prévoir de nouveaux investissements", ajoutait-il.

L'UE est actuellement écartelée entre sa volonté de soutenir l'Ukraine, y compris par l'envoi de matériel militaire, et sa position de retenue selon laquelle est n'est pas partie au conflit.