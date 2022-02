Approuvées par les dirigeants européens au début de leur sommet à Bruxelles, "en coordination étroite avec les partenaires et alliés" de l'UE, ces mesures couvriront également les biens à usage double (à la fois civil et militaire) et la délivrance de visas, précise le texte, sans détailler les sanctions.

Les Européens prévoient par ailleurs d'élargir leur liste de personnes privées d'accès au territoire de l'UE et dont les avoirs seront gelés.

"Ce document a été négocié en amont et adopté dès le début (du sommet). La réunion commence à peine, et la conversation se poursuit sur les modalités du soutien politique, économique et humanitaire à l'Ukraine", a précisé la présidence française.

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE veulent également "préparer et adopter de façon urgente des sanctions économiques et individuelles supplémentaires" contre le Belarus, accusé d'être impliqué dans l'invasion de l'Ukraine.

Ce pays, un allié de Moscou qui partage une frontière avec l'Ukraine non loin de la capitale Kiev, accueille quelque 30.000 soldats russes sur son territoire, selon les Etats-Unis

Le Belarus est déjà sous le coup de sanctions européennes, à la suite de la répression d'un mouvement de contestation en 2020 et à un afflux de migrants que Minsk est accusé d'avoir orchestré aux frontières de l'UE en 2021.

En revanche, selon plusieurs sources européennes et diplomatiques, les Vingt-sept ne sont pas d'accord à ce stade pour exclure la Russie du système de messagerie interbancaire Swift, un rouage essentiel de la finance mondiale -- une mesure réclamée par Kiev mais que certains Etats préfèrent réserver pour un train de sanctions ultérieur.