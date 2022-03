L'UE se réunit en sommet de crise: à quoi va réellement servir cette réunion des 27 Etats membres?

Monde

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE vont tenter jeudi et vendredi à Versailles de poser les fondations d'une Europe plus souveraine après le choc de l'invasion russe en Ukraine qui a exposé ses faiblesses.