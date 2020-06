Des spécifications techniques ont été définies au niveau européen pour permettre durant l'été et ensuite un fonctionnement des applications mobiles de "traçage" et d'alerte au-delà des frontières nationales.

L'objectif est qu'un résident européen qui aurait installé sur son smartphone l'appli de traçage développée dans son pays puisse continuer de s'y fier même s'il part en vacances, sans devoir installer une nouvelle application. Selon les explications de la Commission, il y a cependant une limitation importante pour le moment: les éléments techniques définis et validés par les Etats-membres cette semaine ne valent que pour des applications fonctionnant de manière décentralisée. L'app' lancée en France, par exemple, suit un modèle différent, et est donc exclue pour le moment de cette interopérabilité avec les autres pays. C'est un point sur lequel Bruxelles va continuer de travailler, assure mardi un des porte-paroles de la Commission européenne, Johannes Bahrke.

En revanche, les spécifications techniques peuvent théoriquement être directement intégrées aux applications déjà lancées par une poignée d'autres pays, qui s'appuient sur une architecture décentralisée.

Ces applications, qui ont beaucoup fait parler d'elles depuis le début de la pandémie de Covid-19 en Europe, servent à alerter leur utilisateur du risque de contamination, s'il a été en contact proche et prolongé avec une personne porteuse du coronavirus. Elles ne fonctionnent qu'entre citoyens ayant volontairement installé une telle application de traçage de contacts. C'est via Bluetooth que les autres smartphones des environs sont détectés, et s'échangent des clés temporaires aléatoires.

C'est le modèle qui a les faveurs de la Flandre, indiquait encore la semaine passée le ministre flamand Wouter Beke (CD&V). Son gouvernement souhaiterait une collaboration entre Régions pour le lancement durant l'été d'une unique application nationale. Jusqu'à maintenant, la question est restée coincée entre le gouvernement fédéral qui tente de définir un "cadre juridique" et les Régions, qui sont compétentes pour le traçage.