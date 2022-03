Les conditions difficiles dans lesquelles se trouvent les réfugiés risquent également d’augmenter le risque de maladies telles que la rougeole, la pneumonie et la poliomyélite. L’OMS a déjà lancé un avertissement la semaine dernière. Face à cette situation, l’Union européenne a également annoncé qu’elle achèterait et distribuerait des vaccins contre la rougeole, la poliomyélite, la tuberculose et la Covid-19 pour vacciner les réfugiés ukrainiens non vaccinés qui le souhaitent.