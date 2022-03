07h33 : plusieurs fortes explosions et des colonnes de fumée à Kiev

Plusieurs fortes explosions ont été entendues à l'aube mercredi à Kiev, suivies de colonnes de fumées noires dans le ciel, a constaté l'AFP, alors que l'armée russe a intensifié ces derniers jours ses tirs contre les villes ukrainiennes. Vers 06H00 (05H00 GMT), au moins trois fortes explosions ont retenti dans l'ouest de la capitale, déjà visée la veille et placée depuis sous couvre-feu jusqu'à jeudi matin.

Plusieurs épaisses colonnes de fumées noires ont peu après été observées dans le ciel de la ville, comme la veille, où plusieurs frappes russes avaient touché des immeubles résidentiels.

D'autres explosions ont été entendues en début de matinée.

Aucun bilan ou précisions n'étaient donnés dans l'immédiat par les autorités locales, alors que la presse n'était pas autorisée à circuler dans la ville, sous tension, en raison du couvre-feu.

04h51 : L'Ukraine estime que la Russie a perdu jusqu'à 40% de ses unités d'offensive

La Russie a perdu près de 40% de ses unités envoyées en Ukraine depuis que Moscou a lancé une offensive sur le pays voisin fin février, avance l'état-major ukrainien mercredi matin. Les troupes ont été complètement détruites ou ont perdu leur capacité de combat, selon le bulletin quotidien de l'état-major qui ne fournit toutefois pas de chiffres détaillés. Les informations ne pouvaient pas être vérifiées indépendamment par l'agence de presse dpa qui cite le bulletin.

04h30 : "Nous devons être prêts" à l'hébergement des réfugiés ukrainiens en Wallonie

Face à l'arrivée de réfugiés ukrainiens fuyant la guerre, "nous ne connaissons pas le nombre de personnes qui viendront en Wallonie, mais nous devons être prêts", assure Christophe Collignon, ministre wallon du Logement et des Pouvoirs locaux dans Sudinfo mercredi. Leur hébergement et leur insertion dans la société sont du ressort des Régions", explique M. Collignon qui évoque le plan d'action au sud du pays. A l'heure actuelle, il est estimé que 1.800 Ukrainiens sont accueillis en Wallonie. Sur les 9.000 places d'accueil recensées au sud du pays, 7.200 sont à ce stade des propositions de logement auxquels s'ajoutent 1.800 logements de transit, par exemple via les CPAS, détaille le ministre.

04h00 : Le plus haut tribunal de l'ONU se prononce sur l'invasion russe en Ukraine

La Cour internationale de justice (CIJ) rendra mercredi son verdict dans une procédure lancée par Kiev, qui demande au plus haut tribunal de l'ONU d'ordonner à Moscou d'arrêter immédiatement son invasion de l'Ukraine.

La CIJ se prononcera lors d'une audience à partir de 16H00 (15H00 GMT) à La Haye, là où elle siège, à la suite d'une requête urgente de l'Ukraine introduite quelques jours après le début de l'invasion russe le 24 février.

03h37 : La Turquie ne devrait pas reprendre à son compte la propagande russe, selon un ambassadeur UE

La Turquie doit prendre garde à ne pas adopter la propagande du président russe Vladimir Poutine, estime l'ambassadeur européen à Ankara, Nikolaus Meyer-Landrut, cité par l'agence de presse allemande dpa mercredi. La Turquie joue pour le moment un "numéro d'équilibriste", selon le diplomate. Il escompte que la Turquie restreigne par exemple l'accès aux "canaux de propagande russe" comme le média RT.

02h48 : Biden va annoncer une aide sécuritaire supplémentaire à l'Ukraine de 800 millions de dollars

Joe Biden va annoncer mercredi une assistance sécuritaire supplémentaire à l'Ukraine de 800 millions de dollars pour aider le pays à faire face à l'invasion russe, a indiqué mardi soir un responsable de la Maison Blanche.

Le président américain doit faire cette annonce après une intervention de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Congrès des Etats-Unis. Cela porte "le total annoncé au cours de la seule semaine passée à 1 milliard de dollars", a précisé ce responsable sous couvert de l'anonymat.