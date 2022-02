L'UER a déjà mis un terme l'an dernier à l'adhésion du radiodiffuseur public bélarusse BTRC, après le constat qu'un journalisme indépendant n'était plus possible dans le pays à cause des pressions exercées par le président Loukachenko. La suspension est devenue officielle en juin, ce qui a eu pour conséquence que le pays n'a pu prendre part au concours Eurovision de la chanson ainsi qu'à sa version junior.

L'UER n'a pas encore répondu à l'appel ukrainien. Avant l'invasion russe de l'Ukraine, l'organisme avait déclaré que la Russie était toujours autorisée à participer au concours musical.