L'un des cinq Afghans sous surveillance après avoir été rapatrié en France a été placé en garde à vue, a annoncé mardi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Il n'a pas respecté l'une de ses mesures de surveillance qui consistait à ne pas quitter la Seine-Saint-Denis. Il été interpellé dans Paris intra-muros lundi soir.

"Il s'agit d'un Afghan qui a aidé à l'évacuation de Français, de personnes qui ont travaillé pour la France lors de l'évacuation de l'ambassade, à un moment qui était incroyablement tendu, (et) qui a probablement sauvé des vies", a précisé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal sur BFMTV.

Le média précise que cette personne encourt jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende.

Dans le groupe des cinq personnes placées sous surveillance, se trouve une personne au profil plus inquiétant, suspecté d'avoir des liens avec les talibans, alors qu'elle a également coopéré à l'évacuation de l'ambassade de France. "Une mesure de contrôle et de surveillance administrative a été prise à son encontre et, par précaution, également à l'encontre des personnes qui l'accompagnent", a précisé M. Attal.