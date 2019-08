Le Belge Anouar Haddouchi, membre de l'organisation terroriste Etat islamique (EI), a été arrêté en Syrie. L'homme serait impliqué dans le financement des attentats de Paris et Bruxelles. Mohamed Abrini, "l'homme au chapeau" aurait reçu le 22 mars une somme de 3.500 euros en provenance du compte d'Anouar Haddouchi également surnommé le "bourreau de Raqqa" parce qu'il y aurait exécuté plus d'une centaine de personnes, rapportent vendredi De Morgen et Het Laatste Nieuws. Le parquet fédéral enquête depuis longtemps sur l'implication de l'intéressé dans la cellule terroriste du 22 mars. Anouar Haddouchi - nom de guerre Abou Suleiman al Belgiki - aurait ainsi décapité plus de 100 personnes sur la place du marché de Raqqa.

Haddouchi est actuellement détenu dans une prison des Forces démocratiques syriennes après avoir été arrêté en compagnie de son épouse, Julie Maes, par les troupes kurdes après la chute de Baghouz, le dernier bastion de l'Etat islamique (EI) en Syrie. On ignore pour l'instant où il sera jugé: Syrie, Belgique ou France.