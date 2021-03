En 2018, le président chinois Xi Jinping avait revêtu un uniforme militaire et était monté à bord d'un destroyer de l'Armée populaire de libération. Il avait, ce jour-là, rappelle CNN, prononcé ces mots : "Notre mission de construire une marine puissante n'a jamais été aussi urgente qu'aujourd'hui." Des actes ont suivi les déclarations et la Chine possède en 2021 la plus grande flotte du monde, devant la US Navy.

En 2018, le chantier naval chinois avait déjà commencé depuis plusieurs années. L'ambition de Xi Jinping de renforcer l'armée chinoise pour en faire une force de combat capable de rivaliser avec l'armée américaine est connue.

En 2015, la marine de l'Armée populaire de libération (PLAN) comptait 255 navires de combat dans sa flotte, selon l'Office of Naval Intelligence (ONI) des États-Unis. Fin 2020, elle en comptait 360, soit plus de 60 de plus que la marine américaine. L'Armée populaire de libération comptera probablement 400 navires de combat dans quatre ans, toujours selon les prévisions de l'ONI.

La marine chinoise © AP

"La force de combat de la marine chinoise a plus que triplé en seulement deux décennies", peut-on lire dans un rapport de décembre des dirigeants de la marine américaine, des Marines et des garde-côtes. "Commandant déjà la plus grande force navale du monde, la République populaire de Chine construit des navires combattants de surface, des sous-marins, des porte-avions, des avions de chasse, des navires d'assaut amphibies, des sous-marins lanceurs de missiles, de grands garde-côtes et des brise-glaces polaires modernes à une vitesse alarmante".

Les objectifs des Etats-Unis

La Chine pourrait donc posséder 400 navires d'ici 2025. Le plan de construction navale américain fixe, lui, l'objectif (sans date précise) d'une flotte de 355 navires.

Cependant, cela ne signifie pas que la marine américaine est moins puissante, nuancent des analystes auprès du média américain. Dans ses rangs, la marine américaine compte plus de 330 000 hommes en service actif, contre 250 000 pour la Chine.

En outre, l'US Navy a toujours plus de tonnage que la Chine. Les navires plus grands et plus lourds, comme les destroyers à missiles guidés par exemple. Ces navires donneraient aux États-Unis un avantage significatif en ce qui concerne la capacité de lancement de missiles de croisière.