Alors que la grève des transports se prolonge aujourd'hui pour un 9e jour de grève, la situation est de plus en plus compliquée sur les lignes du métro parisien.

Selon la RATP, neuf lignes de métros sont encore fermées et seulement 50% des bus sont en circulation. Sur les réseaux sociaux, les photos et vidéos des quais de métro parisiens bondés sont de plus en plus partagées.

La RATP conseillait aux voyageurs de ne pas descendre à la station Châtelet, noeud du réseau de transports au coeur de Paris totalement et complètement engorgé ces derniers jours. Malgré cela, les usagers sont nombreux à dénoncer un manque d'encadrement en ce qui concerne la sécurité des passagers.

La RATP annonçait pourtant ce vendredi matin avoir déployé 1200 agents et gilets verts pour vous renseigner les voyageurs et les aider à se déplacer toute la journée sur l'ensemble du réseau.

Sur Europe 1, Catherine Guillouard, la présidente de la RATP, a également annoncé qu'un remboursement des titres de transport aura lieu pour les passages concernés. Face au blocage qui pourrait se poursuivre jusqu'à Noël, les organisation syndicales et patronales ont été conviées pour un "cycle de réunions" par Édouard Philippe.