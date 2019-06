La paix progresse légèrement dans le monde, selon le Global Peace Index 2019 de l’Institute for Economics and Peace (IEP).

La 13e édition de ce rapport, qui mesure la paix dans 163 États et territoires, affiche, pour la première fois en cinq ans, une amélioration. La Belgique se situe à la 18e position, glanant trois places. Pour la première fois en cinq ans, le Global Peace Index (GPI) s’est légèrement amélioré. Le score moyen par pays a augmenté de 0,09 %, avec 86 pays affichant une amélioration et 76 une détérioration. L’Islande est le pays le plus en paix au monde depuis 2008. La Nouvelle-Zélande et le Portugal complètent le podium.