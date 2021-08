Cent autres militaires seront envoyés en Afghanistan, alors que notre pays compte actuellement une centaine de soldats sur le terrain, a fait savoir la ministre Dedonder sur le plateau de la VRT. "Nous utilisons également à chaque fois les avions vides de la Belgique à Islamabad pour renforcer notre présence. Nous nous préparons à tout et nous évaluons toutes les options possibles avec les pays partenaires", a-t-elle déclaré.

La Belgique demande toujours aux personnes qui souhaitent être évacuées de se rendre à l'aéroport de Kaboul, mais toutes les options sont à l'étude, a expliqué la socialiste. "L'augmentation du nombre de soldats permet des rotations de personnel, et dans ce contexte, nous envoyons des soldats supplémentaires car si la situation évolue dans un sens ou dans l'autre, nous devons être sur le terrain prêts à intervenir."

La situation s'est nettement améliorée sur le terrain depuis les premiers jours, selon elle. Les créneaux horaires peuvent être utilisés de manière optimale et nos C-130 reviennent toujours chargés à bloc. En conséquence, nous avons pu évacuer plus de 700 personnes".

Néanmoins, la situation sur place, dans et autour de l'aéroport, reste extrêmement complexe, chaotique et volatile, a-t-elle souligné. "Hier et aujourd'hui, nous avons pu fonctionner normalement mais dans des conditions très difficiles."

La ministre a indiqué également que notre pays coopère bien avec les autres, notamment avec les Pays-Bas et le Danemark, qui opèrent également depuis l'aéroport d'Islamabad. Elle a aussi assuré que la Belgique n'a aucun contact avec les talibans.

Quant au 31 août, date à laquelle les Américains - qui sécurisent l'aéroport de Kaboul - prévoient de quitter l'Afghanistan, Mme Dedonder a ajouté: "Nous sommes conscients de cette date et nous nous organisons également autour d'elle. Cela signifie que nous augmentons le nombre de rotations. Hier, quatre étaient prévues, aujourd'hui aussi, demain aussi si nécessaire (...) Nous devons faire un maximum de rotations et évacuer un grand nombre de personnes le plus rapidement possible avant la fermeture des portes".