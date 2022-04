Samedi, la représentation de l'Union européenne dans la capitale ukrainienne avait déjà rouvert ses portes, au lendemain de la visite à Kiev de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, six semaines après l'assaut russe du 24 février. L'Italie a annoncé elle aussi qu'elle rouvrirait sa représentation dans la capitale ukrainienne "après Pâques". La Lituanie a déjà rouvert son ambassade, en équipe réduite toutefois.

L'ambassade de Belgique à Kiev avait dû fermer fin février pour raison sécuritaire face à l'avancée russe. L'assistance consulaire a alors été assurée par des équipes présentes à plusieurs points frontières avec l'Ukraine, ainsi que par le Centre de crise du SPF Affaires étrangères. L'ambassade belge avait peu auparavant été relocalisée au sein de l'ambassade de France dans la capitale ukrainienne.

La ministre participait lundi à une réunion des chefs de la diplomatie de l'UE, au cours de laquelle ces derniers ont marqué leur accord sur une nouvelle tranche de 500 millions d'euros à ajouter au milliard déjà libéré par l'UE pour aider les États membres à armer l'Ukraine, en plus de leurs contributions nationales.

Ils ont aussi envisagé un sixième train de sanctions, bien qu'aucune décision formelle n'était attendue. Des pays comme l'Allemagne, l'Autriche ou la Hongrie restent réticents à étendre au pétrole ou au gaz l'embargo sur l'énergie déjà décidé sur le charbon russe.

Les ministres et M. Borrell ont aussi abordé le problème de la propagande diplomatique russe auprès de pays tiers. "La Russie n'hésite pas à recourir aux mensonges pour tenter de justifier son agression militaire et l'invasion. Dorénavant, elle essaye d'influencer nos partenaires en expliquant que les risques qui pèsent sur la sécurité alimentaire mondiale sont liés aux sanctions européennes et non à la guerre en Ukraine. Or, c'est bien la Russie qui a fermé les ports donnant sur la mer d'Azov et bloque donc les exportations de céréales", a souligné Mme Wilmès, citée dans un communiqué. M. Borrell a expliqué les stratégies opérationnelles que la Commission mettait en place pour déconstruire le narratif russe.