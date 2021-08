Jean-Marie Bigard a encore frappé. Souvent très chaud lorsqu'il s'agit d'aborder la thématique du coronavirus, l'humoriste s'est exprimé à propos du pass sanitaire français. Ce lundi, il entre en vigueur dans l'Hexagone, ce qui a le don de passablement énerver Jean-Marie Bigard. "Ce pass sanitaire, c’est un tour de vis de plus qui nous étrangle et ce n'est pas le pass sanitaire qui va empêcher la fermeture des restaurants", a-t-il commencé.

Avant de s'attaquer à Emmanuel Macron et "sa bouche en cul de poule". "Je te remets la phrase à l’endroit, Monsieur le Président. C’est à cause du pass sanitaire que les restaurants ferment. C’est juste l’inverse. Il n’y a personne qui peut te conseiller ? Il y a bien des gens autour de toi qui doivent te dire ‘Mais, il ne faut pas dire des conneries comme ça’, puisque c’est le pass sanitaire qui fait fermer tous les restaurants, qui annule tous mes spectacles, par exemple et tous les spectacles de tout le monde ! Tous les festivals, tout ça…"

En sortant de son lit, Jean-Marie Bigard avait beaucoup de choses à dire. "Ça décourage absolument tout le monde. Vous pouvez nous menacer de 150 - 250.000 euros pour les gens qui voudraient essayer d’avoir un faux pass sanitaire, sous peine de crever. Essaye de t’entourer un petit peu. (...) C'est le peuple le plus fort, et vous êtes bien en train de l'énerver, le peuple, et je vous promets des lendemains douloureux" a-t-il expliqué.

S'il le dit avec son style propre, l'humoriste n'est pas le seul à pester contre ce pass sanitaire. Pour rappel, il oblige le citoyen français à prouver qu'il a été vacciné ou qu'il n'est pas infecté via un test PCR ou antigénique valable pendant 48h. Déjà présent dans la culture, le fameux pass s'étend désormais aux restaurants, bars, salons professionnels, foires, hôpitaux, trains et cars longue distance et vols intérieurs... Une "période de rodage" est prévue pour laisser le temps aux professionnels chargés des contrôles à l'entrée de leurs établissements de "s'approprier" ce nouvel outil.