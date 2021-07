Des dizaines de personnes sont mortes subitement ces derniers jours dans la région, une surmortalité attribuée par les autorités aux températures étouffantes.

La Colombie-Britannique, province la plus à l'ouest du pays, suffoque depuis plusieurs jours, écrasée par une chaleur record qui a atteint mardi 49,5 degrés dans le village de Lytton, à quelque 250 kilomètres au nord-est de Vancouver.

Outre la Colombie-Britannique, les Etats américains de Washington et de l'Oregon, de l'autre côté de la frontière, ont également étouffé cette semaine sous des températures record.

Les autorités canadiennes ont appelé la population à la prudence, priant les habitants de rester hydratés et autant que possible à l'ombre.

Dans la région, des écoles ont été fermées et les campagnes de vaccination contre le Covid-19 suspendues. Les climatiseurs et ventilateurs sont en rupture de stock.

Les services du médecin-légiste de la province ont recensé "un nombre sans précédent" de décès, "avec au moins 486 morts", entre vendredi et mercredi, contre environ 165 décès en moyenne sur cette période de cinq jours en temps normal, soit une hausse de "195%".

"Bien qu'il soit trop tôt pour dire avec certitude combien de ces morts sont liés à la vague de chaleur, il est probable que la hausse significative de décès soit attribuable aux conditions météorologiques extrêmes que la Colombie-Britannique a connu et continue de subir dans de nombreuses régions", a commenté Lisa Lapointe, la médecin-légiste en chef de la province, dans un communiqué.

De son côté, la police de Vancouver a indiqué être submergée par les appels à l'aide sur ses lignes d'urgence.

Ces températures s'expliquent par un phénomène appelé "dôme de chaleur": de hautes pressions emprisonnent l'air chaud dans la région. Son intensité est toutefois exceptionnelle.

"Cet événement particulier est totalement cohérent par rapport à la science des changements climatiques: des vagues de chaleur plus intenses, de plus longue durée, plus de chaleur extrême, plus tôt dans la saison", observe auprès de l'AFP Terri Lang, météorologue à Environnement Canada.

"Les gens de la communauté météorologique -- les prévisionnistes et les climatologues -- retiennent tous leur souffle en regardant les chiffres", assure-t-il. "Ils sont alarmants".