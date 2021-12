Une fois de plus, depuis fin novembre, la carte partagée chaque semaine par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) vire un peu plus au rouge foncé. Alors qu'en Belgique, les contaminations et les hospitalisations continuent de baisser, les trois régions de notre pays conservent leur couleur rouge foncé. Et cela comme l'ensemble de ses voisins : France, Luxembourg, Pays-Bas et Allemagne.

En effet, la seule région française qui n'avait pas encore acquis cette couleur la semaine dernière, la Normandie, l'a désormais comme le reste de l'Hexagone.

Plusieurs régions espagnoles - la Catalogne, la communauté valencienne, la Murcie, la Galice, Madrid, La Rioja et la Cantabrie passent également au rouge foncé. Le Nord de l'Italie (Piémont, Lombardie, Emilie-Romagne, Ligurie, Vénétie, Trentin-Haut-Adige, Frioul-Vénétie-Julienne et la vallée d'Aost) suit également cette tendance.

Au contraire, en Allemagne, le Land de la Hesse descend d'un cran, vers le rouge clair.

Enfin, une des deux seules régions européennes encore en vert la semaine dernière était située en Roumanie. Elle devient également orange.

L'ECDC publie chaque jeudi une carte européenne basée sur le nombre d'infections et le pourcentage de tests positifs au cours des 14 derniers jours. Elle propose quatre couleurs : vert, orange, rouge et rouge foncé.

La couleur verte concerne les régions où l'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants sur 14 jours est inférieure à 50 et le taux de positivité inférieur à 4% ou celle dans lesquelles l'incidence est inférieure à 75 mais avec un taux de positivité en dessous de 1%.

La couleur rouge, elle, est appliquée dans deux cas de figure : lorsque l'incidence oscille entre 75 et 200, avec un taux de positivité supérieur à 4% ou lorsque l'incidence est comprise entre 200 et 500, quel que soit le taux de positivité. La couleur rouge foncé s'applique, elle, aux pays dont l'incidence dépasse 500 sur 14 jours.