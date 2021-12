Depuis quelques années, les cartes de vœux des royaux ont évolué. Ceux-ci optent en grande majorité pour des photos de famille. Le duc et la duchesse de Cambridge ont dévoilé la leur prise au cours d’un déplacement en Jordanie.

William et Kate posent en compagnie de leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis dans un décor qui pourrait se situer dans le Wadi Rum. On ignorait jusque-là que les Cambridge aient effectué un déplacement au royaume de Jordanie.

Ils étaient jusqu’avant la pandémie des habitués de vacances aux Seychelles et à l’île Moustique ainsi que de séjours au ski. Pour la petite histoire, la duchesse de Cambridge a passé sa petite enfance en Jordanie.

Son père Michael Middleton était en effet en poste à Amman pour le compte de la British Airways. Lors d’une visite officielle chez le roi Abdallah, le prince William avait laissé entendre qu’il caressait le projet de revenir un jour en famille. C’est désormais chose faite.