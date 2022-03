"Poutine a l'impression qu'il ne peut pas perdre" Selon M. Burns, la guerre en Ukraine est le résultat d'une "conviction personnelle profonde" de Vladimir Poutine, qui a couvé "durant de nombreuses années un mélange explosif de griefs et d'ambition".



Egalement présente au Congrès, la cheffe du renseignement américain Avril Haines a ajouté pour sa part que le président russe "avait l'impression qu'il ne pouvait pas perdre cette guerre". "Mais ce qu'il pourrait être prêt à accepter comme victoire pourrait changer avec le temps", a-t-elle conclu, dans des propos rapportés par BFMTV.

Les Russes "de plus en plus désespérés" Selon M. Burns, la guerre en Ukraine est le résultat d'une "conviction personnelle profonde" de Vladimir Poutine, qui a couvé "durant de nombreuses années un mélange explosif de griefs et d'ambition".Egalement présente au Congrès, la cheffe du renseignement américain Avril Haines a ajouté pour sa part que le président russe "avait l'impression qu'il ne pouvait pas perdre cette guerre". "Mais ce qu'il pourrait être prêt à accepter comme victoire pourrait changer avec le temps", a-t-elle conclu, dans des propos rapportés par BFMTV. Ces informations des services de renseignement américains confirment ce qu'avait déjà affirmé le ministre de la Défense britannique, ce mardi . Ben Wallace avait ainsi postulé que "les Russes étaient de plus en plus désespérés". "Nous voyons qu'ils attaquent de manière de plus en plus brutale, ciblant de plus en plus des civils ", avait-il argué.



>> Retrouvez toutes les dernières informations sur le conflit en Ukraine en direct

Il a par contre mis en garde face à l'état d'esprit actuel du dirigeant russe, qu'il a décrit comme étant "de plus en plus isolé". "Poutine est en colère et frustré en ce moment", a-t-il détaillé, comme le rapporte l'AFP. "Il est probable qu'il va redoubler d'efforts et tenter d'écraser l'armée ukrainienne sans se soucier des pertes civiles."