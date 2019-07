La compagnie aérienne italienne Alitalia s'est excusée mercredi pour une vidéo promotionnelle dans laquelle on peut voir un imitateur de l'ancien président américain Barack Obama grimé en noir.

La société a notamment été accusée de racisme sur les réseaux sociaux. Alitalia a lancé une nouvelle liaison entre Rome et Washington. Dans différentes publicités liées à cette ligne, on peut voir des imitateurs de présidents américains. Celui sur Barack Obama a cependant suscité tellement de critiques que la compagnie a finalement décidé de la retirer.

"Alitalia présente ses plus profondes excuses", lit-on sur le compte Twitter de l'entreprise italienne. "Pour notre société, le respect de tout un chacun est une obligation. Notre but n'a jamais été d'offenser quelqu'un et nous souhaitons apprendre de ce qui s'est passé."