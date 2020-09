Deux vols, reliant l'aéroport Rome Fiumicino à celui de Linate à Milan, sont concernés: l'un partant à 13H30 tous les jours de la semaine et l'autre à 17H30, du lundi au vendredi.

"En fonction des résultats obtenus, cette proposition pourrait être étendue ultérieurement à d'autres vols, notamment aux vols internationaux et intercontinentaux à destination et en provenance de pays dont la situation épidémiologique fait l'objet d'une plus grande attention", a précisé Alitalia dans un communiqué.

L'objectif est de "lancer un parcours pour une reprise du trafic, notamment sur les flux les plus importants pour le pays, et plus généralement de renforcer la confiance des voyageurs dans l'avion".

Selon Alitalia, l'avion reste "le moyen de transport le plus sûr grâce à l'ensemble des protocoles et solutions adoptés par le secteur aéronautique (...) comme les filtres HEPA à bord qui permettent un changement complet de l'air en cabine toutes les 2 à 3 minutes", la modulation des espaces pour assurer la distanciation sociale, la présence de distributeurs de gel hydroalcoolique et de thermo-scanneurs.

A Fiumicino, le test peut être réalisé dans un "drive-in" opérationnel depuis le 31 août sur un parking. La structure, ouverte sept jours sur sept avec une large amplitude horaire, peut accueillir jusqu'à 130 voitures.

Les passagers peuvent aussi effectuer le test dans un espace dédié au Terminal 3 des arrivées. Cette zone, en service depuis le 16 août, peut recevoir jusqu'à 480 passagers en même temps.

Les tests sont gratuits et garantissent un résultat en moins de 30 minutes.

En cas de résultat négatif, le passager recevra l'autorisation de monter à bord. S'il est positif, il devra suivre les protocoles des autorités sanitaires, soit un placement en quarantaine.

Il est aussi possible de présenter un certificat de résultat négatif de test moléculaire (test PCR) ou antigénique effectué dans les 72 heures précédentes. En revanche, les passagers ne seront pas autorisés à bord uniquement avec un certificat de test sérologique.