Le projectile a été lancé dans la mer à l'est de la péninsule, explique un communiqué des chefs d'état-major interarmées, qui n'apporte pas d'autres détails. Le projectile a été lancé dans la mer à l'est de la péninsule, explique un communiqué des chefs d'état-major interarmées, qui n'apporte pas d'autres détails. La Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, a récemment effectué plusieurs tests d'armement, notamment un missile à longue portée, une arme tirée depuis un train et un missile présenté comme hypersonique par Pyongyang.

Sous le règne de Kim Jong Un, la Corée du Nord a renforcé son arsenal militaire et réalisé d'immenses progrès en dépit des sanctions internationales prises en raison de ses programmes d'armement nucléaire et de missiles balistiques. La semaine dernière, le dirigeant nord-coréen a rendu Washington responsable de ces tensions, affirmant que les Etats-Unis étaient la "cause profonde" de l'instabilité dans la péninsule coréenne. "Il n'existe aucune raison "de croire qu'ils ne sont pas hostiles", avait-il affirmé.

Ce tir nouveau tir intervient alors que Sung Kim, représentant spécial de l'actuel président américain Joe Biden pour la Corée du Nord, a émis un appel à des discussions avec Pyongyang. Washington a répété à plusieurs reprises sa volonté de rencontrer des représentants nord-coréens à tout moment et en tout lieu, sans condition préalable