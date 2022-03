La Corée du Nord a tiré jeudi un "projectile non identifié" vers l'est, a annoncé jeudi l'armée sud-coréenne.

Depuis le début de l'année, Pyongyang a procédé à plus de dix essais majeurs d'armement, dont deux décrits comme des lancements de "satellites de reconnaissance" par la Corée du Nord, et comme des tests d'un système de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) par Séoul et Washington.

Sous le coup de sévères sanctions internationales, imposées en représailles contre son programme de missiles et d'armes nucléaires, Pyongyang a jusqu'à présent rejeté toutes les offres de dialogue depuis l'échec en 2019 des négociations entre le dirigeant Kim Jong-un et le président américain d'alors Donald Trump.

La Corée du Nord a intensifié la modernisation de son armée et multiplié les tirs de missiles récemment.