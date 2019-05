La Corée du Nord a lancé samedi plusieurs missiles à courte portée en direction de la mer du Japon, a annoncé l'armée sud-coréenne, alors que le processus de dénucléarisation de Pyongyang est dans l'impasse.

La Corée du Nord "a lancé plusieurs missiles à courte portée depuis la péninsule de Hodo, près de la ville côtière de Wonsan, en direction du nord-est entre 09H06 (00H06 GMT) et 09H27 aujourd'hui", a indiqué le haut commandement militaire sud-coréen dans un communiqué. Les missiles ont parcouru entre 70 et 200 km au-dessus de la mer du Japon, a-t-il ajouté. Plus tôt cette semaine, Pyongyang avait averti les Etats-Unis d'"un résultat indésirable" s'ils n'ajustaient pas leur position d'ici la fin de l'année, alors que les négociations sur le programme balistique et nucléaire de la Corée du Nord sont au point mort depuis trois mois. "Notre résolution en matière de dénucléarisation reste intacte et nous le ferons quand le moment sera venu", avait déclaré la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choe Son Hui, citée par l'agence officielle KCNA. "Mais cela ne sera possible que si les Etats-Unis revoient et reformulent leur calcul actuel", avait-elle poursuivi. S'ils "n'ajustent pas leur position avant la date limite que nous avons proposée, ils feront face à (un) résultat indésirable". En novembre et en avril, Pyongyang avait déjà annoncé avoir testé des "armes tactiques", sans en préciser la nature. Il s'agissait des premiers essais d'armes annoncés par le Nord depuis le début, en 2018, de ses négociations avec les Etats-Unis sur ses programmes de missiles balistiques et d'armement nucléaire.