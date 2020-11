Il y a un peu plus de dix jours, le Sénat américain validait la nomination de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême des États-Unis, en remplacement de Ruth Bader Ginsburg, démocrate décédée à la mi-septembre. Une nomination, volonté de Donald Trump, qui aurait pu rester anecdotique si elle ne devait pas jouer un rôle prépondérant dans les élections américaines dans les prochains jours. Avec elle, ce sont en effet cinq autres juges qui sont acquis à la cause républicaine, dont deux ont été placés par le président sortant comme on avance ses pions sur un échiquier. Six juges républicains qui pourraient profondément bouleverser le résultat des élections et mettre Joe Biden en situation d’échec et mat. Explications.