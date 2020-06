Alors que la Belgique se prépare à rentrer dans une nouvelle phase de déconfinement à partir du 1er juillet, une part importante de la population semble oublier les risques qui existent encore dans notre pays et dans le monde.

Si l’épicentre de la pandémie a quitté l’Europe pour prendre place sur les continents américains, cela ne veut pas dire que le risque d’une seconde vague ou de vaguelettes localisées soit écarté.

Exemple en Chine, où Pékin a dû fermer dans la précipitation plusieurs écoles et marchés suite à l’apparition d’un nouveau foyer de contamination. Des tests à grande échelle (on parle de deux millions, NdlR) sont menés depuis quelques jours pour contenir le virus, et si on ne parle de reconfinent à grande échelle, cela prouve que la situation est suivie de près dans le pays où tout a commencé.

De son côté, la Corée du Sud a déclaré en ce début de semaine qu’elle luttait depuis mi-mai contre “une deuxième vague” de coronavirus, avec entre 35 et 50 nouvelles infections répertoriées quotidiennement, essentiellement à Séoul et ses environs.

(...)