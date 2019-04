Donald Trump, un grand romantique? À première vue, c'est loin d'être le cas. Alors que sa femme fêtait son anniversaire ce vendredi 26 avril, le président l'a invitée à un... repas diplomatique. Melania Trump a donc célébré ses 49 ans en compagnie du Premier ministre japonais Shinzo Abe et de sa femme Akie Abe. Trump s'en est même vanté en conférence de presse. "Nous célébrons l'anniversaire de la première dame aujourd'hui. Alors j'ai dit à Melania : 'Aimerais-tu que le Premier ministre Shinzo Abe et sa femme dînent avec nous pour ton anniversaire ?' Et elle a répondu : 'Il n'y a personne d'autre que j'aimerais avoir pour mon anniversaire'", a lancé le chef d'Etat américain.

© REPORTERS



Le président a tout de même publié une photo de la Première dame sur le réseau social Facebook pour lui souhaiter un bon anniversaire. Mais encore une fois, pas de grands mots ni de belles déclarations, Donald Trump s'est contenté d'un très sobre "Bon anniversaire à notre incroyable First Lady Melania".

La Première dame a à son tour posté un message sur Instagram. "C'était formidable d'accueillir et de célébrer mon anniversaire avec le Premier ministre Shinzo Abe et sa femme à la Maison Blanche", s'est réjoui Melania.