La femme du djihadiste Peter Cherif, placée en garde à vue dimanche à son arrivée en France, a été inculpée jeudi et incarcérée provisoirement, a-t-on appris auprès du parquet de Paris. Soulef A., épouse religieuse de Peter Cherif, a été mise en examen pour "association de malfaiteurs terroristes criminelle" et "financement d'une entreprise terroriste", et incarcérée dans l'attente d'un débat le 7 janvier avec le juge des libertés et de la détention (JLD), qui doit décider de la maintenir ou non en détention provisoire.

Elle avait été arrêtée avec le djihadiste et leurs deux enfants à Djibouti le 16 décembre, et placée en garde à vue dimanche dès son arrivée à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle dans le cadre d'une commission rogatoire confiée à la DGSI (Direction générale de la sécurité Intérieure).

Peter Cherif avait pour sa part été expulsé de Djibouti vers la France le 22 décembre. Les services antiterroristes français recherchaient ce Français de 36 ans depuis sa disparition au dernier jour de son procès à Paris en 2011, où il était jugé pour avoir rejoint les rangs d'Al-Qaïda.

Il a été incarcéré le 27 décembre pour exécuter la peine de cinq ans à laquelle il avait été condamné à l'époque. Il a aussi été mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste en récidive".

Aussi connu sous le nom de guerre "Abou Hamza", Peter Cherif avait été inscrit en septembre 2015 par les États-Unis sur leur liste noire des "combattants terroristes étrangers".

Proche des frères Kouachi, les auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo, Peter Cherif est considéré comme une précieuse source d'informations pour les services de renseignements occidentaux comme pour la justice française.