La fédération internationale de football, la FIFA, et le syndicat des joueurs, la Fifpro, s'entendent pour aider à évacuer les footballeuses et footballeurs d'Afghanistan qui le souhaitent, a confirmé dimanche Fatma Samoura, secrétaire générale de la Fédération internationale de foot. "On est en train de travailler avec la Fifpro", a expliqué la dirigeante de la FIFA précisant qu'il fallait déjà évaluer "le nombre de joueuses et joueurs concernés".

Évacuer des footballeurs d'Afghanistan, "on l'a déjà fait dans le passé, on doit pouvoir le refaire", a ajouté Fatma Samoura.

Le syndicat international des joueurs avait expliqué vendredi dans un tweet "être en lien avec des gouvernements pour établir un plan d'évacuation des athlètes à risques", visant "à mettre en lieu sûr autant de personnes que possible".

La Fifpro s'était émue jeudi du décès d'un international afghan en équipes de jeunes, Zaki Anwari, à l'aéroport de Kaboul, victime d'une chute mortelle en tentant de s'accrocher à un avion pour fuir son pays où les talibans ont repris le contrôle.