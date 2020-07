La plus jeune fille du premier président noir sud-africain est décédée à l'âge de 59 ans.

Zindziswa "Zindzi" Mandela, la plus jeune fille du premier président noir sud-africain et prix Nobel de la paix Nelson Mandela, est décédée dimanche à l'âge de 59 ans dans un hôpital de Johannesbourg, a confirmé lundi à DPA sa petite-fille Ndileka Mandela. La cause de son décès n'a pas été précisée mais la famille de la défunte doit publier prochainement un communiqué officiel.

Zindziswa Mandela était ambassadrice d'Afrique du Sud au Danemark au moment de sa mort.