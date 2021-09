Le WWF appuie ses calculs sur des données recueillies par le centre de recherche brésilien Imazon, spécialisé sur la région amazonienne.

La forêt sud-américaine a enregistré au cours de l'année écoulée un de ses plus forts taux de déforestation, notamment en raison d'incendies. Le Brésil (et la forêt) souffre en plus actuellement de sécheresses historiques.

"Si nous perdons l'Amazone, nous perdrons aussi l'un des plus grands réservoirs de carbone au monde", souligne Dirk Embert, expert de l'Amérique du sud auprès du WWF Allemagne.

Les détracteurs du président brésilien Jair Bolsonaro, au pouvoir depuis janvier 2019, l'accusent d'avoir créé une atmosphère encourageant les paysans à s'accaparer la forêt pour la transformer en zones de culture ou d'élevage.

La forêt amazonienne s'étend sur neuf pays sud-américains au total. La distance entre ses deux extrêmes est égale à celle qui sépare Berlin et Bagdad.

Présents actuellement au congrès de l'IUCN sur la biodiversité qui se tient à Marseille, les groupes indigènes sud-américains demandent que 80% de la région soit placés sous statut de protection d'ici 2025.

Des études menées par les Nations unies ont démontré récemment que les populations indigènes sont les meilleurs garants de la protection de la forêt, menacée par la déforestation et le changement climatique.