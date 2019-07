L'Etat français a été condamné à verser 500€ au terroriste du 13 novembre 2015. C'est ce que rapporte le quotidien français Le Figaro.

Cette décision, qui date de mars 2017, a été révélée dans le livre de la journaliste Elsa Vigoureux: Le Journal de Frank Berton.

La raison de cette condamnation ? Les conditions de détention d'Abdeslam. Il aurait en effet été filmé 24 heures sur 24 alors qu'aucun texte légal ne le permettait.

Son avocat à l'époque, Me Frank Berton avait contesté cette décision, arguant une mesure qui traduisait "une méconnaissance grave du droit au respect de la vie privée" et "une atteinte à la liberté individuelle". Le tribunal administratif et le Conseil d'Etat avaient tout d'abord rejeté cette demande.

Cependant, par après, le ministère de La Justice s'est rendu compte que l'arrêté ministériel était bel et bien illégal en l'absence d'une loi. Il faudra donc attendre le 21 juillet 2016 pour qu'un texte soit adopté. A nouveau saisi en mars 2017, le tribunal avait cette fois condamné la France à verser 500€ d’indemnités pour la période précédant l'adoption du texte.

Salah Abdeslam a refusé de toucher cette somme.