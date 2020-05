"La levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai", au vu de la situation sanitaire, a confirmé jeudi le Premier ministre Edouard Philippe en présentant le plan de déconfinement du gouvernement.

Il a cependant averti que la France était "coupée en deux" selon les situations sanitaires entre départements "verts" et "rouges", et a appelé au maintien strict des gestes de protection.

Dans ces départements rouges, "le déconfinement est possible" à partir du 11 mai mais "avec certaines restrictions: pas d'ouverture des collèges, ni des parcs et jardins", a ajouté le chef du gouvernement. Un retour en classe pour les élèves de 6e et 5e est envisagé en revanche à compter du 18 mai dans les départements classés "vert".

Edouard Philippe a en particulier mentionné le département de Mayotte, où la circulation du virus exige un report du déconfinement, et l'Ile-de-France, où "le nombre de cas baisse lentement mais reste élevé, plus élevé que nous espérions".

Dans cette région, "compte tenu de la tendance qui reste bien orientée nous pouvons déconfiner", a précisé le chef du gouvernement.

M. Philippe et les ministres l'entourant ont multiplié les mises en garde afin d'éviter une résurgence des contaminations, illustrant ainsi le cheminement du pays "sur une ligne de crête", dixit le Premier ministre. "Le déconfinement progressif ne doit pas être la marque d'une baisse de notre vigilance", a insisté le chef du gouvernement, en invoquant l'esprit de "responsabilité" des Français.

"Il n'y aura pas de confinement obligatoire pour les personnes vulnérables après le 11 mai", a aussi déclaré Edouard Philippe. Mais il a demandé aux personnes "âgées ou malades de pathologies comme l'obésité, le diabète" ou souffrant "d'insuffisance respiratoire" de "conserver dans toute la mesure du possible des règles de prudence très strictes", comme "celles des deux derniers mois".

4 régions en rouge dont l'Ile-de-France, plus Mayotte

Quatre régions, Ile-de-France, Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que le département de Mayotte, ont été classés en rouge sur la carte du déconfinement.

Dans ces territoires restés en rouge, la sortie du confinement se fera sur une base plus stricte que dans le reste du pays, qui bénéficiera d'un déconfinement plus large.

Parmi les régions en rouge, les mesures de déconfinement seront plus sévères en Ile-de-France, tandis qu'à Mayotte, le déconfinement a été repoussé au-delà du 11 mai, compte tenu d'une circulation du virus plus active dans ces territoires, a précisé auparavant le premier ministre Edouard Philippe.

Toutes les autres régions et les autres département ultramarins sont verts et bénéficieront d'un déconfinement plus large.

Frontières fermées jusqu'au 15 juin, au moins

Les restrictions aux frontières de la France avec les pays de l'espace européen (Union européenne, Shengen, Royaume-Uni) seront "prolongées jusqu'au 15 juin au moins" et les frontières avec les pays non-européens "resteront fermées jusqu'à nouvel ordre", a aussi annoncé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

Avec les pays européens, la libre circulation des travailleurs frontaliers sera préservée, a-t-il ajouté. En outre, les mesures de quatorzaine "pour toute personne française ou étrangère entrant en France", permises par le projet de loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire, "à ce stade ne seront pas appliquées à l'intérieur de l'espace européen, "sauf Outre-mer et, si nous le décidons, en Corse", a-t-il ajouté. Enfin, pour franchir les frontières avec les pays européens voisins, "certaine dérogations supplémentaires seront rendues possibles" comme celles concernant "la garde, la visite ou la scolarité d'un enfant" ou "un motif économique impérieux" y compris les travailleurs saisonniers agricoles, a-t-il ajouté.