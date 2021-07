La France impose des tests de moins de 24h à l'entrée depuis plusieurs pays européens Monde Belga La France va imposer des tests du Covid-19 de moins de 24 heures à l'entrée sur son territoire en provenance du Royaume-Uni, de l'Espagne, du Portugal, de Chypre, de la Grèce et des Pays-Bas, a annoncé Matignon samedi. La Belgique ne fait pas partie de la liste. © Shutterstock

Cette mesure, qui concerne les voyageurs non vaccinés, entrera en vigueur dimanche à 00H00, précise un communiqué du Premier ministre Jean Castex. Matignon confirme par ailleurs l'élargissement de la liste des pays "rouges" à la Tunisie, au Mozambique, à Cuba et à l'Indonésie. Les personnes arrivant du Royaume-Uni sont soumises jusqu'à présent à la présentation d'un test de moins de 48 heures. Le délai est de 72 heures pour celles venant d'Espagne, du Portugal, de Chypre, des Pays-Bas et de la Grèce. "Dans le même temps, et parce que les vaccins sont efficaces contre le virus, et notamment son variant Delta, les contraintes pesant sur les voyageurs bénéficiant d'un schéma vaccinal complet avec un vaccin reconnu par l'Agence européenne du médicament (Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Janssen) seront levées à compter de ce samedi 17 juillet, quel que soit le pays de provenance", poursuit Matignon. Jean Castex confirme par ailleurs que le schéma vaccinal est désormais considéré complet sept jours après l'injection d'une seconde dose, ou d'une dose pour les personnes ayant déjà contracté le virus, contre 14 jours précédemment. Toutefois, pour le vaccin monodose Janssen, le schéma demeure complet après l'injection et une période de 28 jours. Enfin, le vaccin Covishield "est désormais reconnu pour le pass sanitaire". Les contaminations au Covid-19 continuent à grimper rapidement, repassant vendredi au-dessus de la barre des 10.000 sous l'effet du variant Delta, alors que les hospitalisations étaient toujours en légère baisse, selon les chiffres de Santé publique France.