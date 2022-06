Depuis 1993, le taux d'abstention lors des élections législatives en France n'a cessé d'augmenter. De 31% cette année-là, il est passé à 51,7% lors des derniers scrutins de 2017 et a atteint le record historique dimanche de 52,49%.

Si on analyse de plus près cette majorité de Français qui ne s'est pas déplacée aux urnes, on remarque que de nombreux abstentionnistes sont des jeunes entre 18 et 34 ans. Selon un sondage Ipsos-Storia relayé par BFMTV, parmi la population âgée de 18 à 24 ans, 69% des électeurs se sont abstenus. Et le chiffre monte à 71% dans la tranche d'âge supérieure (25-34 ans). Une tendance déjà observée lors de l'élection présidentielle en avril dernier, où 41% des 18-24 ans n'avaient pas voté, alors que le taux d'abstention était de 22 à 27% dans le reste de la population.

Les jeunes, un électorat majoritairement de gauche

Les votes des 18-34 ans représentent un enjeu essentiel pour les candidats présents au second tour des législatives. Notamment pour la gauche représentée par la Nouvelles Union populaire, écologique et sociale (Nupes), vers qui se dirige en majorité les votes des jeunes Français. Dans une analyse publiée mi-mai, l'auteur Antoine Bristielle, directeur de l’Observatoire de l’Opinion de la Fondation Jean Jaurès, rapportait que les jeunes sont "un électorat très favorable à la gauche". "Plus les générations sont récentes, plus elles ont des valeurs 'de gauche'", notait-il, se basant sur les travaux approfondis du politiste Vincent Tiberj. En guise d'exemple, il rappelait les résultats de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle: l'Insoumis avait récolté 36% des votes des 18-24 ans et 30% de ceux des 25-34 ans, alors qu'Emmanuel Macron avait reçu 21% des votes de la part de ces deux catégories.

Une tendance qui s'est confirmée dimanche dans les urnes lors du premier tour des législatives, puisque 42% des 18-24 ans ont donné leur voix à la coalition de gauche, toujours selon un sondage Ipsos. Et seulement 13% d'entre eux ont choisi la camp du Président, Ensemble. Chez les 25-34 ans, 38% ont choisi la Nupes et 19% Ensemble.



En comparaison, le RN a récolté 30% des voix de la tranche d'âge allant de 50 à 59 ans (contre 22% pour la Nupes dans cette catégorie d'âge), mais 18% des bulletins des électeurs de 18 à 34 ans.



On remarque que le parti d'Emmanuel Macron trouve ses électeurs en grande majorité dans la population de plus de 60 ans: 28% des 60-69 ans ont voté en sa faveur, et 38% des 70 ans et plus. Il est en tête des votes dans ces deux tranches d'âge.

Un paradoxe pour la gauche

Pour la gauche, l'enjeu du deuxième tour des élections législatives est donc maintenant de convaincre ces jeunes de se rendre aux urnes. Mais cela ne sera pas une mince affaire, étant donné qu'ils sont plus abstentionnistes que les autres tranches d'âge. "Cela crée ainsi une situation paradoxale pour la gauche : si elle est largement en tête au sein de la jeunesse, cette dernière ne constitue pas sa réserve de voix principale. Les jeunes qui votent certes majoritairement à gauche, mais sont bien moins à voter qu’au sein des autres tranches d’âge", analysait encore Antoine Bristielle.

C'est pourquoi l'alliance de gauche tente depuis dimanche de mobiliser un maximum la jeunesse. "Beaucoup (d'entre eux, ndlr) ne croyaient pas que c'était possible", a déclaré ce lundi matin sur France 2 Olivier Faure, le Premier secrétaire du Parti socialiste (membre de la Nupes). Il a assuré que "la gauche peut l'emporter, notamment si les jeunes reviennent dimanche prochain" et que c'était là que se trouvaient en grande partie les réserves de voix de l'alliance de gauche, qui, selon les projections, pourrait obtenir entre 150 et 190 sièges dans l'hémicycle après le second tour des élections législatives, le 19 juin.